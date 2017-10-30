Билеты в Филармонию распродадут со скидкой 50%. Акционные билеты можно будет купить 4 ноября в кассе Большого зала и на сайте. Об этом сообщается на официальном сайте Филармонии.

Касса 4 ноября будет открыта с 11:00 до 20:00, а на сайте распродажа будет действовать с 00:00 4 ноября до 11:00 5 ноября, для этого необходимо ввести промокод «искусство объединяет».

Скидка 50% предоставляется при покупке билетов стоимостью от 600 рублей. Билеты со скидкой будут продаваться на 17 программ ноября и декабря: выступления Аллы Демидовой, Владимира Федосеева, Пласидо Доминго-младшего, Александра Галибина, Александра Городницкого, симфонических оркестров и других исполнителей.