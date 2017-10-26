Причиной отмены нескольких сеансов «Матильды» в Петербурге стал технический сбой. Сеть кинотеатров «Формула кино» отчиталась, что сбой уже устранен, а сеансы идут в обычном режиме. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее стало известно, что 26 октября были отменены по меньшей мере три утренних сеанса в кинозалах ТРК «Заневский каскад». Зрителям вернули деньги за билеты и объяснили, что звуковая дорожка фильма еще не поступила в распоряжение прокатчика.

Как уверяют представители кинотеатров, никакой подоплеки, кроме технической, в отмене показов фильма о Николае II и Матильде Кшесинской не было.

Накануне вечером, 25 октября, в Петербурге эвакуировали посетителей трех торгово-развлекательных комплексов: «Пулково 3», «ПИК» и «Радуга». По данным очевидцев, эвакуировали именно кинозалы, расположенные в этих ТРК.

В середине сентября сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать «Матильда» по соображениям безопасности, однако позже все же вернули фильм в прокат.