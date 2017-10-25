В Петербурге при поддержке ВТБ открылась выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь»

В Петербурге 25 октября при поддержке ВТБ открылась выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь». Экспозицию торжественно открыли в парадных залах Невской анфилады Зимнего дворца.

Экспозиция включает более 350 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного архива Российской Федерации, Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея Фаберже и Русского национального музея.

На выставке также представлены предметы из частных собраний и двойной портрет императора Николая II и Владимира Ленина из средней общеобразовательной школы № 206 Центрального района Петербурга.

Оригинальные экспонаты сопровождают современные выставочные технологии – аудио, видео, большие репродукции, художественное освещение. В Эрмитаже впервые создается подобный синтез между экспонатами, светом, звуком и визуальным рядом.

«Банк ВТБ и Государственный Эрмитаж уже много лет плодотворно сотрудничают в сфере сохранения и популяризации историко-культурного наследия нашей страны. И, конечно, мы не могли не поддержать главную выставку этого года, которая позволит посетителям Эрмитажа окунуться в атмосферу Февральской и Октябрьской революций, открыть для себя новые подробности событий одного из самых противоречивых периодов в истории России», – отметил заместитель руководителя департамента корпоративной сети ВТБ – старший вице-президент Юрий Левченко.

Днем ранее, 24 октября, во дворе Эрмитажа в рамках новой выставки появился «ленинский» броневик «Враг капитала». Долгое время считалось, что именно он послужил трибуной для выступления Владимира Ленина в апреле 1917 года. Экспозиция охватила почти все музейное пространство.