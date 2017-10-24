Петербуржцев приглашают посмотреть новую выставку Сергея Шнурова. Она откроется в филиале казанского музея социалистического быта, который появится перекрестке Невского проспекта и канала Грибоедова. Об этом сообщает издание Kazanfirst.

Сейчас завершается монтаж экспозиции, а открытие состоится в преддверии 100-летия октябрьской революции. Выставка Шнурова называется «Рублевка», она включает в себя 200 предметов 70-80-х годов прошлого века стоимостью один рубль.

Гости и жители Северной столицы увидят символ смены политической формации – кожаную куртку, сшитую в начале 90-х из продававшихся в магазинах и ставших никому не нужными обложек к партбилетам. Общее количество экспонатов составляет около 2000 единиц.

Также из Казани отправится часть коллекции зала советской рок-н-ролльной славы. Свою поддержку в честь открытия музея выразили группы «Пикник», «Ленинград», «Сплин», «Чиж и Ко», «Би-2» и другие.

Фото: kazanfirst.ru