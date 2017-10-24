Скульптуры в Царском Селе начали утеплять к зиме. Всего в традиционную «теплую одежду» - специальные короба - оденут около 40 статуй. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Первыми ушли на «зимовку» фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе Екатерининского парка. Следующие на очереди - бюсты у павильона «Грот» и ваза у павильона «Эрмитаж». В ближайшее время также «утеплят» знаменитую «Девушку с кувшином», скульптуры в Собственном и Фрейлинском садиках, вдоль фасадов Екатерининского дворца.

Бюсты с Камероновой галереи перенесут с открытого воздуха в ее застекленную часть. Венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца дополнительно укутают в холстину. Этот материал хорошо впитывает влагу и пропускает воздух.

«Перед началом зимнего сезона мы всегда устраиваем «водные» процедуры: умываем скульптуру с детским шампунем, особенно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором. После этого покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором», – рассказала хранитель скульптур ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

В коллекции парковой скульптуры музея-заповедника – мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость коллекции – венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века.

Фото: ГМЗ «Царское Село»