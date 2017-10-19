Здание станции «Дача Долгорукова» стало региональным памятником. Оно находится на участке железной дороги «река Оккервиль – проспект Косыгина», литера К. С 2012 года в здании станции располагается линейный отдел полиции на станции Петербург-Ладожский, рассказали в КГИОП.

Местность в районе современного Ладожского вокзала Октябрьской железной дороги в XIX-XX веках была известна как Яблоновка. Этим участком еще до основания Петербурга владел шведский полковник барон Оккервиль, чья фамилия впоследствии закрепилась в качестве названия за притоком Охты.

В начале ХХ века транспортных связей между Яблоновкой и центром Северной столицы не существовало. До строительства Большеохтинского моста, который был открытв 1911 году, добраться с Охты в центр можно было либо через Литейный мост, либо используя водные переправы.

В 1913 году через Яблоновку прошла Соединительная линия между Московским (ранее Николаевским) и Финляндским железнодорожными узлами, был устроен одноименный разъезд, позднее ставший грузовой станцией «Дача Долгорукова».

До 1950-х Яблоновка развивалась как пригородная деревня и не входила в границы города, однако городская застройка постепенно двигалась от центра города в сторону Ладожского вокзала, в 1895 году открыта станция метро «Ладожская». К середине 1990-х годов былой уклад жизни пригородной местности полностью утрачен.

Здание станция «Дача Долгорукова», возведенное в 1913-1914 годах в формах модерна, получила свое название благодаря сподвижнику императора Петра I князю Якову Долгорукову. Собственно дача Долгорукова до наших дней не сохранилась и точных сведений о ее местоположении исследователям пока найти не удалось.

Фото: КГИОП