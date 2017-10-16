Немецкие мастера безвозмездно восстановили девять часов Царского Села. Гюнтер Хаут (Haut Günter), Бернхард Шмельтцер (Schmelzer Bernhard) и Хельмут Лангнер (Langner Helmut) занимались часами русской, английской и французской работы из экспозиции и фондов музея.

Они произвели переборку механизмов часов из Третьей Антикамеры и Арабескового зала Екатерининского дворца, а также шести часов из фондов - четыре из них вернутся в экспозицию Александровского дворца после завершения его реставрации.

Всего в России немецкие мастера вернули к жизни более ста часов из музейных коллекций.