Названы главные враги памятников Петербурга. Экспертным мнением поделился директор музея городской скульптуры Петербург Владимир Тимофеев, пишет "78.ру".

Он убежден, что больше всего вреда петербургским памятникам в наши дни приносят голуби. По словам Тимофеева, "автографы птиц" - очень агрессивная среда для монументов и, если не принимать меры, скульптуры быстро придут в негодность.

"Способы борьбы с последствиями птиц есть, но у каждого свои изъяны. Мелкая сетка на памятнике не добавляет ему эстетики, специальные иголки на фигуре птицы научились игнорировать, а установка и содержание ультразвуковых приборов для отпугивания птиц, как в Пулково, стоит больших денег", - объяснил он.

Главными виновниками птичьего вандализма Владимир Тимофеев назвал горожан и туристов. Они часто даже неосознанно рассыпают корм рядом с монументами. В результате вместо одного-двух раз памятники приходится мыть до четырех раз в год. При этом частые водные процедуры дороги, эта роскошь доступна только главным фигурам: Пушкину на Площади искусств или Ленину рядом с Домом советов.

Лучший способ защитить памятники от голубей - перестать кормить пернатых рядом с ними. В качестве примера директор музея городской скульптуры вспомнил запрет на кормление птиц на площади святого Марка в Венеции.

Еще один враг скульптур - вандалы, которые заметно активизировались в последние годы, отметил Тимофеев. Вспомнить хотя бы памятник Кутузову, который остался без куска шпаги из-за любителя селфи.

"С вандалами сложно как-то бороться. Разве что увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах и создать центр реагирования на экстренные ситуации. Создание такого центра планировалось, но сейчас его нет", - резюмировал глава музея.