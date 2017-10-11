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Названы главные враги памятников Петербурга

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© Фото: Instagram / @ulyaana_

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Экспертным мнением поделился директор музея городской скульптуры Петербург Владимир Тимофеев.

Названы главные враги памятников Петербурга. Экспертным мнением поделился директор музея городской скульптуры Петербург Владимир Тимофеев, пишет "78.ру".

Он убежден, что больше всего вреда петербургским памятникам в наши дни приносят голуби. По словам Тимофеева, "автографы птиц" - очень агрессивная среда для монументов и, если не принимать меры, скульптуры быстро придут в негодность.

"Способы борьбы с последствиями птиц есть, но у каждого свои изъяны. Мелкая сетка на памятнике не добавляет ему эстетики, специальные иголки на фигуре птицы научились игнорировать, а установка и содержание ультразвуковых приборов для отпугивания птиц, как в Пулково, стоит больших денег", - объяснил он.

Главными виновниками птичьего вандализма Владимир Тимофеев назвал горожан и туристов. Они часто даже неосознанно рассыпают корм рядом с монументами. В результате вместо одного-двух раз памятники приходится мыть до четырех раз в год. При этом частые водные процедуры дороги, эта роскошь доступна только главным фигурам: Пушкину на Площади искусств или Ленину рядом с Домом советов.

Лучший способ защитить памятники от голубей - перестать кормить пернатых рядом с ними. В качестве примера директор музея городской скульптуры вспомнил запрет на кормление птиц на площади святого Марка в Венеции.

Еще один враг скульптур - вандалы, которые заметно активизировались в последние годы, отметил Тимофеев. Вспомнить хотя бы памятник Кутузову, который остался без куска шпаги из-за любителя селфи.

"С вандалами сложно как-то бороться. Разве что увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах и создать центр реагирования на экстренные ситуации. Создание такого центра планировалось, но сейчас его нет", - резюмировал глава музея.

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