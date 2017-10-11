В Петербурге покажут работы Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса. Выставка будет работать в Музее Фаберже с 25 ноября 2017 года по 25 марта 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Российский зритель впервые увидит уникальную коллекцию живописи ведущих художников Парижской школы первой трети XX века, собранную их современником и покровителем Йонасом Неттером.

Будут представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других легендарных мастеров Монпарнаса.

Монпарнас - квартал Парижа, ставший центром его артистической, интеллектуальной и светской жизни незадолго до начала Первой мировой и сохранявший свою неповторимую атмосферу вплоть до начала Второй мировой войны. Неотъемлемой чертой Парижа тех лет был интернационализм - художники, писатели, политики и бизнесмены со всего мира съезжались туда, и многие оставались там жить.

В период работы выставки Музей Фаберже будет открыт ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:45. Билеты на выставку можно приобрести заранее на сайте музея, сейчас в продажу поступили билеты на период с 25 ноября до 10 января. Билеты на более поздний срок посещения выставки поступят в продажу в начале декабря.

Стоимость билета - 450 рублей, льготного - 200 рублей. Адрес Музея Фаберже: набережная реки Фонтанки, 21. Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» рекомендована для посетителей от 16 лет.