  • 11 Октябрь 2017
USD 12.10.2017 57.9210 +-0.1503
USD ММВБ 16:16 57.83990  
EUR 12.10.2017 68.5032 +0.1475
EUR ММВБ 16:16 68.4780  
Нефть($) 11.10.2017 56.70 +0.28
Нефть(p) 11.10.2017 3284.12 +7.74

На ледоколе «Красин» откроют уникальную «Янтарную каюту»

Автор:

Темы дня

Последний раз ее показывали жителям и гостям Петербурга десять лет назад, в 2007 году.

На ледоколе «Красин» откроют уникальную «Янтарную каюту». Последний раз ее показывали жителям и гостям Петербурга десять лет назад, в 2007 году. Об этом сообщается на официальном сайте ледокола.

В 2007 году на борту ледокола была представлена выставка «Янтарная каюта. Путешествие натуралиста продолжается». Экспозиция представляет собой коллекцию янтаря мирового значения, которую Музей Мирового океана собирал на протяжении многих лет.

Постоянным местом жительства необычной каюты является калининградское научно-исследовательское судно «Витязь». На его борту воссоздана каюта натуралиста середины XIX, все предметы которой, в том числе и элементы интерьера, сделаны из натурального янтаря.

«Янтарную каюту» повторно привезут из Калининграда в Петербург в ноябре 2017 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании
    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram