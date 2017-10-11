На ледоколе «Красин» откроют уникальную «Янтарную каюту». Последний раз ее показывали жителям и гостям Петербурга десять лет назад, в 2007 году. Об этом сообщается на официальном сайте ледокола.

В 2007 году на борту ледокола была представлена выставка «Янтарная каюта. Путешествие натуралиста продолжается». Экспозиция представляет собой коллекцию янтаря мирового значения, которую Музей Мирового океана собирал на протяжении многих лет.

Постоянным местом жительства необычной каюты является калининградское научно-исследовательское судно «Витязь». На его борту воссоздана каюта натуралиста середины XIX, все предметы которой, в том числе и элементы интерьера, сделаны из натурального янтаря.

«Янтарную каюту» повторно привезут из Калининграда в Петербург в ноябре 2017 года.