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Актер Ларс Айдингер отказался приезжать на премьеру фильма «Матильда»

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© Фото: кадр из трейлера с канала "Русские трейлеры" / YouTube

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Он исполнил в кино главную роль - императора Николая II.

Немецкий актер Ларс Айдингер заявил, что не приедет в Россию на премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда». Он исполнил в кино главную роль - императора Николая II. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Die Zeit.

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«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали - в его студию кинули «коктейль Молотова». Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», - заявил Айдингер.

При этом сам актер не получал угроз, но он напомнил, что в России его называют «актером гей-порно и сатанистом». «В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», - добавил Айдингер.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат фильм выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

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