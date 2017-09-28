Журнал не о сексе: самые известные снимки и фотосессии Playboy

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 28 сентября в возрасте 91 года. Около семи утра сообщение об этом появилось на официальной странице журнала в Twitter. После этого представитель Playboy Enterprises подтвердил кончину Хефнера.

"Хью Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", - заявил он журналу People.

Около года назад в различных СМИ то и дело появлялись сообщения о болезни Хефнера. Сам он тогда опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", - писал основатель журнала в Twitter.

Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии он работал в рекламном отделе журнала Esquire, но после решил создать собственное издание, и в декабре 1953 года вышел первый выпуск Playboy. Причем изначально журнал предполагалось назвать "Stag Party" ("Холостяцкая вечеринка" или "Развлечение только для мужчин/самцов/жеребцов)"), а эмблемой хотели сделать рисованного оленя, однако эта затея провалилась из-за другого мужского журнала с аналогичным названием.

Чтобы начать издавать журнал, Хефнер занял восемь тыс. долларов у друзей и родственников, а сам вложил 600 долларов, взятые в банке под залог семейной мебели. Хефнер хотел, чтобы его журнал был не просто об эротике, а пропагандировал "изысканный стиль жизни". Например, в 1956 году в нем начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. Позднее Хефнер решается открыть собственный клуб - изначально только в Чикаго, а потом и в Майами, Новом Орлеане и Нью-Йорке. Покупающие ключ за 25 долларов получали доступ в ресторан, бар, джаз и кабаре.

В 1972 году тираж Playboy достиг своего пика - ноябрьский номер был выпущен в количестве 7 млн 161 тыс. 561 экземпляра. Сам Хефнер говорил о своем журнале так: "Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс - здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?"

Фото: AP

Первая обложка Playboy с обнаженной Мэрилин Монро

Впервые журнал появился в газетных киосках Чикаго 1 декабря 1953 года. Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки, поэтому первый номер украсил снимок Монро из эротического календаря за 1949 год.

Тогда издание вышло тиражом 70 тыс. экземпляров, и Хефнер поначалу даже сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдались, Мэрилин дала мощный старт Playboy, за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров.

Миллиардера, к слову, похоронят рядом со знаменитой актрисой - на кладбище Вествудского мемориального парка, расположенного в Лос-Анджелесе. За место на кладбище Хефнер еще в 1992 году отдал около 75 тыс. долларов.

Фото: Playboy

Сексуальная фотосессия Сальвадора Дали

Самый необычный художник всех времен и народов - Сальвадор Дали - делал работы для мужского журнала "Playboy" в 1973 году. Он нарисовал эскизы, а фотограф Помпео Посар воплотил их в фотографии, объединив в серию "Эротический мир Сальвадора Дали".

Вопрос визуального воплощения всяческого рода сексуальных желаний занимал Дали еще с начала 1920-х годов. Он искренне полагал, что ничего возмутительного в сексе нет, более того, его можно и нужно использовать как мотивацию в становлении человеческой личности.

Фото: Playboy

Скандал с дочерью президента США Рональда Рейгана на обложке Playboy

В 1994 год Пэтти Дэвис, дочь от второго брака 40-го президента США Рональда Рейгана не просто появилась на обложке обнаженной, ее грудь прикрывали руки темнокожего мужчины. Американские СМИ тогда писали, что обложка чуть не стоил Рейгану здоровья.

В целом отношения Дэвис с родными были напряженными, из всех детей политика именно она доставила семье больше всего хлопот. Несмотря на протесты со стороны отца, Пэтти хотела быть актрисой и стала сниматься в кино. Кроме того, она не боялась выражать свои либеральные взгляды, идущие вразрез с консервативной политикой отца.

Дэвис выступала за аборты, поддерживала гомосексуалистов и высказывалась против ядерного оружия. В конце 80-х - начале 90-х Пэтти Дэвис написала несколько книг, раскрывающих семейные тайны. Ее общение с семьей возобновилось лишь тогда, когда Рональду Рейгану был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера.

Фото: Playboy, Harry Langdon / Getty Images

13 обложек Памелы Андерсон

Актриса и модель Памела Андерсон прославилась тем, что снялась для обложки последнего в истории журнала Playboy выпуска с обнаженными девушками, который вышел в 2016 году. Тогда она рассказывала, что ей позвонил представитель Хью Хефнера и сказал: "Мы не хотим никого, кроме вас. Вы могли бы сняться для Playboy в последний раз?"

Актриса отметила, что ее сыновья (им тогда было 19 и 17 лет) подтолкнули ее к этому решению, сказав: "Мама, ты должна сделать это. Мы старше, мы больше не стесняемся тебя. Знаешь, мы думаем, что ты великолепна". Внутри специального выпуска Памеле было выделено 12 страниц. Это ее 13-я обложка Playboy и 15-я фотосессия для журнала. Первый раз на обложке Playboy Андерсон появилась в 1989 году.

Сегодня, 28 сентября, Андерсон опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, посвященный умершему Хью Хефнеру. "Я обрела себя благодаря тебе. Ты преподал мне самые важные уроки уважения и свободы. Ты стал главным человеком в моей жизни. Ты подарил мне мою жизнь. Я так потрясена", - написала 50-летняя модель в комментарии к черно-белому видео. При этом в ролике Андерсон предстает в нижнем белье, она плачет.

Андерсон рассказала, что в последние месяцы Хефнера беспокоили боли в спине, он почти потерял слух и передвигался с большим трудом. Основатель Playboy не хотел, чтобы окружающие видели его в таком состоянии, считает актриса. "Я буду тосковать по каждой частичке тебя. Спасибо за то, что сделал этот мир лучше, свободнее, сексуальнее. Ты был джентльменом. Элегантным, очаровательным рыцарем", - говорится в Instagram.

Фото: Playboy, justjared.com

Фотосессиии Playboy с мужчинами

Казалось бы, Playboy славится в первую очередь своими обложками с обнаженными девушками, однако это не совсем так - уже в 1964 году главную страницу журнала занял знаменитый британский актер Питер Селлерс (первая фотография слева), который входит в рейтинг "Сто звезд мирового кинематографа за время его существования" журнала Empire.

Следом за ним, в 1979 году, в Playboy появился Берт Рейнольдс (последняя фотография справа), далее - в 1980 году Стив Мартин (первая фотография слева) и даже нынешний президент США Дональд Трамп, который в 1990 году появился на обложке с 21-летней моделью журнала и актрисой фильмов для взрослых Брэнди Брандт (первая фотография справа).

Фото: Playboy