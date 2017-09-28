  • 28 Сентябрь 2017
USD 29.09.2017 58.4255 +0.4153
USD ММВБ 20:17 58.00060  
EUR 29.09.2017 68.6441 +0.4763
EUR ММВБ 20:17 68.3160  
Нефть($) 28.09.2017 56.76 1.65
Нефть(p) 28.09.2017 3316.23 +119.29

Журнал не о сексе: самые известные снимки и фотосессии Playboy

Автор:


© Фото: bravotv.com

Темы дня

Ракетоносная Мэрилин Монро, сумасшедшая фотосессия Сальвадора Дали, Дональд Трамп на обложке и другие фотографии, которые поразили мир.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 28 сентября в возрасте 91 года. Около семи утра сообщение об этом появилось на официальной странице журнала в Twitter. После этого представитель Playboy Enterprises подтвердил кончину Хефнера.

"Хью Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", - заявил он журналу People.

Около года назад в различных СМИ то и дело появлялись сообщения о болезни Хефнера. Сам он тогда опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", - писал основатель журнала в Twitter.

Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии он работал в рекламном отделе журнала Esquire, но после решил создать собственное издание, и в декабре 1953 года вышел первый выпуск Playboy. Причем изначально журнал предполагалось назвать "Stag Party" ("Холостяцкая вечеринка" или "Развлечение только для мужчин/самцов/жеребцов)"), а эмблемой хотели сделать рисованного оленя, однако эта затея провалилась из-за другого мужского журнала с аналогичным названием.

Чтобы начать издавать журнал, Хефнер занял восемь тыс. долларов у друзей и родственников, а сам вложил 600 долларов, взятые в банке под залог семейной мебели. Хефнер хотел, чтобы его журнал был не просто об эротике, а пропагандировал "изысканный стиль жизни". Например, в 1956 году в нем начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. Позднее Хефнер решается открыть собственный клуб - изначально только в Чикаго, а потом и в Майами, Новом Орлеане и Нью-Йорке. Покупающие ключ за 25 долларов получали доступ в ресторан, бар, джаз и кабаре.

В 1972 году тираж Playboy достиг своего пика - ноябрьский номер был выпущен в количестве 7 млн 161 тыс. 561 экземпляра. Сам Хефнер говорил о своем журнале так: "Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс - здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?"
 Фото: AP

 

Первая обложка Playboy с обнаженной Мэрилин Монро

 

Впервые журнал появился в газетных киосках Чикаго 1 декабря 1953 года. Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки, поэтому первый номер украсил снимок Монро из эротического календаря за 1949 год.

Тогда издание вышло тиражом 70 тыс. экземпляров, и Хефнер поначалу даже сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдались, Мэрилин дала мощный старт Playboy, за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров.

Миллиардера, к слову, похоронят рядом со знаменитой актрисой - на кладбище Вествудского мемориального парка, расположенного в Лос-Анджелесе. За место на кладбище Хефнер еще в 1992 году отдал около 75 тыс. долларов.
Фото: Playboy

 

Сексуальная фотосессия Сальвадора Дали

 

Самый необычный художник всех времен и народов - Сальвадор Дали - делал работы для мужского журнала "Playboy" в 1973 году. Он нарисовал эскизы, а фотограф Помпео Посар воплотил их в фотографии, объединив в серию "Эротический мир Сальвадора Дали".

Вопрос визуального воплощения всяческого рода сексуальных желаний занимал Дали еще с начала 1920-х годов. Он искренне полагал, что ничего возмутительного в сексе нет, более того, его можно и нужно использовать как мотивацию в становлении человеческой личности.
Фото: Playboy

 

Скандал с дочерью президента США Рональда Рейгана на обложке Playboy

 

В 1994 год Пэтти Дэвис, дочь от второго брака 40-го президента США Рональда Рейгана не просто появилась на обложке обнаженной, ее грудь прикрывали руки темнокожего мужчины. Американские СМИ тогда писали, что обложка чуть не стоил Рейгану здоровья.

В целом отношения Дэвис с родными были напряженными, из всех детей политика именно она доставила семье больше всего хлопот. Несмотря на протесты со стороны отца, Пэтти хотела быть актрисой и стала сниматься в кино. Кроме того, она не боялась выражать свои либеральные взгляды, идущие вразрез с консервативной политикой отца.

Дэвис выступала за аборты, поддерживала гомосексуалистов и высказывалась против ядерного оружия. В конце 80-х - начале 90-х Пэтти Дэвис написала несколько книг, раскрывающих семейные тайны. Ее общение с семьей возобновилось лишь тогда, когда Рональду Рейгану был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера.
Фото: Playboy, Harry Langdon / Getty Images

 

13 обложек Памелы Андерсон

 

Актриса и модель Памела Андерсон прославилась тем, что снялась для обложки последнего в истории журнала Playboy выпуска с обнаженными девушками, который вышел в 2016 году. Тогда она рассказывала, что ей позвонил представитель Хью Хефнера и сказал: "Мы не хотим никого, кроме вас. Вы могли бы сняться для Playboy в последний раз?"

Актриса отметила, что ее сыновья (им тогда было 19 и 17 лет) подтолкнули ее к этому решению, сказав: "Мама, ты должна сделать это. Мы старше, мы больше не стесняемся тебя. Знаешь, мы думаем, что ты великолепна". Внутри специального выпуска Памеле было выделено 12 страниц. Это ее 13-я обложка Playboy и 15-я фотосессия для журнала. Первый раз на обложке Playboy Андерсон появилась в 1989 году.

Сегодня, 28 сентября, Андерсон опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, посвященный умершему Хью Хефнеру. "Я обрела себя благодаря тебе. Ты преподал мне самые важные уроки уважения и свободы. Ты стал главным человеком в моей жизни. Ты подарил мне мою жизнь. Я так потрясена", - написала 50-летняя модель в комментарии к черно-белому видео. При этом в ролике Андерсон предстает в нижнем белье, она плачет.

Андерсон рассказала, что в последние месяцы Хефнера беспокоили боли в спине, он почти потерял слух и передвигался с большим трудом. Основатель Playboy не хотел, чтобы окружающие видели его в таком состоянии, считает актриса. "Я буду тосковать по каждой частичке тебя. Спасибо за то, что сделал этот мир лучше, свободнее, сексуальнее. Ты был джентльменом. Элегантным, очаровательным рыцарем", - говорится в Instagram.
Фото: Playboy, justjared.com

 

Фотосессиии Playboy с мужчинами

 

Казалось бы, Playboy славится в первую очередь своими обложками с обнаженными девушками, однако это не совсем так - уже в 1964 году главную страницу журнала занял знаменитый британский актер Питер Селлерс (первая фотография слева), который входит в рейтинг "Сто звезд мирового кинематографа за время его существования" журнала Empire.

Следом за ним, в 1979 году, в Playboy появился Берт Рейнольдс (последняя фотография справа), далее - в 1980 году Стив Мартин (первая фотография слева) и даже нынешний президент США Дональд Трамп, который в 1990 году появился на обложке с 21-летней моделью журнала и актрисой фильмов для взрослых Брэнди Брандт (первая фотография справа).
Фото: Playboy

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.09.17
    Организация безопасности движения на парковках и в гаражах
    27.09.17
    Об особенностях портативных раций
    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram