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Мединский пообещал не финансировать проекты Вырыпаева

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© Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

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Он сделал такое заявление в ответ на письмо режиссера в поддержку Серебренникова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал не финансировать проекты режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева. Он сделал такое заявление в ответ на письмо режиссера в поддержку Кирилла Серебренникова, пишет «Медуза».

Мединский, участвовавший в дебатах с писателем Дмитрием Быковым на телеканале «Дождь», с улыбкой заявил: «Пометил себе, что Вырыпаеву не даем, не даем больше. Он же не хочет». Дмитрий Быков иронически отметил: «Как он это переживет?»

По данным из открытых источников, Вырыпаев как минимум за последние три года финансирование Минкультуры на свои проекты не получал. В конце августа Иван Вырыпаев написал открытое письмо в поддержку арестованного по делу о мошенничсетве Кирилла Серебренникова.

Вырыпаев считает, что арест Серебренникова - это позор, и что виновата в аресте действующая власть, которая ведет себя так же, как и в свое время советская. Он обратился к деятелям российской культуры, отметив, что поддерживая режим Владмира Путина в обмен на возможность вести свою деятельность и помогать стране, российские элиты оказывают «медвежью услугу» будущему поколению.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, он находится под домашним арестом до 19 октября.

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