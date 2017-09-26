В Константиновском дворце выставили шедевры Третьяковской галереи

В Константиновском дворце с 25 сентября выставили шедевры Третьяковской галереи. Речь идет о двух картинах: «Портрет княгини Орловой» Константина Коровина и «Портрет Елизаветы Мартыновой» Осипа Браза. Картины можно будет увидеть в рамках экскурсий по Константиновскому дворцу в Гостиной Диониса.

Выставка картин из Третьяковской галереи стала возможной благодаря программе межмузейного обмена. В свою очередь в Третьяковской галерее будут представлены полотна Репина «Большевики» и «Лики России» Григорьева из коллекции Константиновского дворца. В Москве полотна размещены в экспозиции, посвященной 100-летию революционных событий.

Цена билета на экскурсию «Возрожденный замысел...» в Константиновском дворце - от 200 до 350 рублей, сообщается на официальном сайте дворца.