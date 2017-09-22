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Журнал Esquire назвал 20 лучших фильмов о вампирах всех времен

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© Фото: Instagram / @bal_vampirov_

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Лидером рейтинга стал комедийный боевик «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино.

Американский журнал Esquire составил список 20 лучших фильмов о вампирах всех времен. Лидером рейтинга стал комедийный боевик «От заката до рассвета» с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино. Об этом сообщает «Лента.ру».

Картина режиссера Роберта Родригеса вышла в 1995 году, Тарантино выступил также одним из сценаристов. Кино начинается как криминальный триллер - два брата грабят банк, берут в заложники семью священника и скрываются от полиции. На границе США с Мексикой они решают провести ночь в придорожном баре, однако выясняется, что заведением управляет нежить, подчиняющаяся королеве вампиров Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек).

Вторую строчку занял хоррор 1992 года «Дракула» с Гари Олдманом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом и Ричардом Грантом. Фильм снят Фрэнсисом Фордом Копполой по мотивам одноименного романа Брэма Стокера 1897 года.

На третьем месте - «Интервью с вампиром», в котором снялись Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Картина основана на одноименной книге писательницы Энн Райс, вышедшей в 1976 году.

В первую десятку также вошли фильмы «Впусти меня», «Хронос», «Девушка возвращается одна ночью домой», «Носферату: Призрак ночи», «Голод», «Пропащие ребята» и «Выживут только любовники». За ними следуют картины «Почти стемнело», «Жажда», «Блэйд», «Бал вампиров», «Тень вампира», «Реальные упыри», «Кровь для Дракулы», полнометражка «Баффи — истребительница вампиров» и «Поцелуй вампира». Завершает рейтинг фильм 2007 года «30 дней ночи».

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