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КГИОП снял с охраны корпус завода "Вулкан", где работал Юрий Гагарин

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© Фото: ВООПИиК

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Против снятия с охраны ценного здания выступили известные специалисты в области космоса.

КГИОП снял с охраны корпус завода "Вулкан" на Новоладожской улице, в котором проходил производственную практику Юрий Гагарин. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Несмотря на то, что против снятия с охраны ценного здания выступили известные специалисты в области космоса, 13 сентября председатель КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о снятии здания с охранного статуса.

Фото: ВООПИиК
 

В КГИОП было направлено письмо от председателя секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского Филиала института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Виталия Лебедева.

"Время только добавляет ценность таким объектам, однако ныне их архитектурно-художественная и историческая значимость по неубедительным и неизвестным для широкой общественности фактам исчезают, и КГИОП готовится снять с охраны данный объект культурного наследия. Особый цинизм такого шага заключается в том, что это происходит в год 60-летия начала космической эры, для открытия и становления которой наш город сделал неоценимый вклад. Если это произойдет, и данный памятник постигнет участь уже снесенных "Карусельного цеха" и "Склада с кузнечно-штамповочной мастерской" завода "Вулкан", с которых КГИОП в 2002 году также снял охранный статус", - говорилось в письме.

Кроме того, в день заседания рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия, 30 августа, КГИОП прошел одиночный пикет за сохранение здания под охраной Смольного. При этом автор экспертизы на снятие охранного статуса с здания, эксперт Нина Петухова, на заседание не пришла.

Ко всему прочему, на здании завода установлена мемориальная доска Гагарину. Несмотря на это и усилия градозащитников, корпус завода "Вулкан" лишен статуса регионального памятника. "Несмотря на то, что связь здания на Новоладожской улице с Юрием Гагариным очевидна, лишившись охранного статуса производственный корпус может потерять ценные интерьеры: внутри сохранились чугунные колонны и лестницы. Вероятнее всего здание перестроят: нынешний собственник ООО "Диджиком" давно вынашивает планы по его реконструкции", - рассказали в ВООПИиК.

В КГИОП уверяют, что здание сносить не будут, а мемориальную память сохранят. "Режимами зон охраны, установленными на данной территории, не допускается снос исторического здания. Оно находится в хорошем техническом состоянии, собственник - холдинг GS Group - провел работы по его восстановлению и подтвердил, что не имеет планов по его демонтажу", - цитирует "Фонтанка.ру" КГИОП.

"Производственный корпус" завода "Вулкан" был включен в список выявленных объектов культурного наследия в 2001 году. Здание было построено в 1905 году по проекту архитектора Матвея Чижова. Юрий Гагарин проходил здесь постдипломную практику в 1955 году.

Фото: ВООПИиК

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