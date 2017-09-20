Названы самые популярные фильмы у авиапассажиров. Рейтинг составили сотрудники аэропорта Гатвик, расположенный в Лондоне. Об этом сообщается на сайте KudaGo.

Чаще всего во время авиарейсов смотрят комедию «Девичник в Вегасе». На втором месте по популярности - «Мальчишник в Вегасе». Тройку рейтинга замыкает также комедия - «Знакомство с родителями».

Кроме того, специально проведенный опрос показал, что на борту плачут 11% кинозрителей. Причем волю чувствам чаще дают мужчины, чем женщины. Это связано с влиянием высоты, которая сказывается на уровне гормонов радости. В результате их действия во время перелета пассажирам становится грустно.

Рейтинг популярных на борту фильмов:

1. «Девичник в Вегасе»;

2. «Мальчишник в Вегасе»;

3. «Знакомство с родителями»;

4. «Побег из Шоушенка»;

5. «Джейсон Борн»;

6. «Форрест Гамп»;

7. «День сурка»;

8. «Дневник Бриджит Джонс»;

9. «Красотка»;

10. «Миллионер из трущоб».