Названы самые популярные фильмы у авиапассажиров. Рейтинг составили сотрудники аэропорта Гатвик, расположенный в Лондоне. Об этом сообщается на сайте KudaGo.
Чаще всего во время авиарейсов смотрят комедию «Девичник в Вегасе». На втором месте по популярности - «Мальчишник в Вегасе». Тройку рейтинга замыкает также комедия - «Знакомство с родителями».
Кроме того, специально проведенный опрос показал, что на борту плачут 11% кинозрителей. Причем волю чувствам чаще дают мужчины, чем женщины. Это связано с влиянием высоты, которая сказывается на уровне гормонов радости. В результате их действия во время перелета пассажирам становится грустно.
Рейтинг популярных на борту фильмов:
1. «Девичник в Вегасе»;
2. «Мальчишник в Вегасе»;
3. «Знакомство с родителями»;
4. «Побег из Шоушенка»;
5. «Джейсон Борн»;
6. «Форрест Гамп»;
7. «День сурка»;
8. «Дневник Бриджит Джонс»;
9. «Красотка»;
10. «Миллионер из трущоб».