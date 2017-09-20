Театр Комиссаржевской начал распродавать билеты со скидками

Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской, который находится на Итальянской улице, с 20 сентября начал распродавать билеты со скидками. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Театр запустил постоянную акцию «Счастливый час». Ежедневно с 11:00 до 12:00 в кассах площадки можно приобрести билеты дешевле, чем обычно, а именно со скидкой 10% и 20%.

Скидка 20% распространяется на билеты в партере от 700 рублей на спектакли репертуара, идущие с понедельника по четверг. Скидка 10% распространяется на билеты в партере от 700 рублей на спектакли репертуара, идущие с пятницы по воскресенье.

В 2017 году театр имени Веры Комиссаржевской празднует 75-летний юбилей.