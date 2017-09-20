Эрмитаж откроет залы, которые были недоступны для посетителей по 30-40 лет. Например, в декабре откроются Античные залы, Зал резных камней и Зал ваз. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

Античные залы в здании Нового Эрмитажа сейчас реставрируются после того, как из них в Запасной дом было перевезено хранилище. Зал резных камней откроется уже с постоянной экспозицией, которая была там исторически.

«Открывается большой Зал ваз. Экспозиция ваз в нем появится, правда, позже, в 2018 году, но сам зал уже будет открыт. Это зал потрясающей красоты», - рассказал Пиотровский.

По его словам, залы были долгое время недоступны для посетителей. «Зал ваз был недоступен лет 40, а Зал резных камней - лет 30», - оценил он.

Кроме всего прочего, музей подготовил выставку, которая позволит составить представление обо всех исторических событиях, что происходили в стенах Зимнего дворца в разные годы. Это крупный проект, посвященный 100-летию Октябрьской революции.

Все планы Эрмитажа рассчитаны на Дни музея, которые традиционно отмечаются в начале декабря и приурочены к 7 декабря - Дню Святой Екатерины. Среди других праздничных планов музея - открытие экспозиции русского костюма в фондохранилище в Старой деревне и новая экспозиция российской гвардии в Главном штабе.