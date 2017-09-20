Петербуржцев приглашают на встречу с Леонидом Парфеновым

Петербуржцев приглашают на встречу с журналистом Леонидом Парфеновым. Он представит новый том книжного проекта «Намедни», посвященный 1930-м годам. Об этом сообщает «Собака.ru».

Встреча пройдет 22 сентября в книжном магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57, начало в 19:00, вход свободный, предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Примечательно, что выпусков программы «Намедни» об этом, без преувеличения, судьбоносном периоде истории для нашей страны не было, поэтому книга - единственная возможность познакомиться с эпохой тридцатых годов в рамках проекта «Намедни».