Группа Linkin Park посвятила новое видео Честеру Беннингтону. Клип на песню One More Light веечром 18 сентября появился на официальной странице группы на YouTube. За первые минуты видео набрало более 100 тыс. просмотров.

Также Linkin Park объявили дату концерта в память о Беннингтоне. Он состоится в Лос-Анджелесе 27 октября. Концерт получил название «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Кто будет принимать участие в мероприятии, не сообщается. Также неизвестно, продолжит ли группа существование после этого концерта.

Видео: Linkin Park

Честер Беннингтон покончил с собой в своем доме в Калифорнии 20 июля около 19 часов по московскому времени. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая. Лидеру Linkin Park был 41 год, его похоронили 29 июля, церемония была частной, закрытой от поклонников группы.

Ранее, сегодня днем, вдова Честера Беннингтона Талинда на своей странице в Twitter опубликовала видео, снятое за 36 часов до его смерти. "Это то, как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его, - написала она, поставив хэштеги "к черту депрессию" и "сделаем так, чтобы Честер гордился". На видео снято, как Честер проводит время со своей семьей, смеется и улыбается.

Видео: Watch Life