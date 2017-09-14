В Петербурге пройдет серия кинопоказов и лекций от критика Антона Долина. Об этом сообщает «Собака.ru» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Зрителям покажут как классику мирового кино, так и работы авангардных европейских и азиатских режиссеров, а также независимые американские фильмы и лучшие картины из России.

Перед каждым сеансом 21 и 22 октября в киноцентре «Родина» с лекцией выступит кинокритик и главный редактор журнала «Искусство Кино» Антон Долин. Лекция введет зрителей в контекст и поможет проникнуться режиссерским замыслом.

Первым блоком в Северной столице пройдут показы картин «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского и «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета на один сеанс – 350 рублей.