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МВД обеспечит дополнительную охрану кинотеатрам на показах «Матильды»

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© Фото: Евгений Одиноков / РИА "Новости"

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Такое решение принято из-за "повышенного внимания общественности к выходу фильма в прокат".

МВД обеспечит дополнительную охрану кинотеатрам на показах «Матильды». Такое решение принято из-за "повышенного внимания общественности к выходу фильма в прокат". Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

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Днем ранее, 13 сентября, министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе "Матильды".

Ранее Мединский также попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма "Матильда", отметив, что они создают опасный прецедент.

"Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям", - говорится в заявлении министра.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, в Екатеринбурге мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина.

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