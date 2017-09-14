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ТАСС опубликовало фотографию «исторической встречи» Учителя и Поклонской

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© Фото: ТАСС

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Встреча состоялась 12 июня на торжественном мероприятии в честь Дня России.

Появилась фотография «исторической встречи» режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Его на своей странице в Facebook опубликовало агентство ТАСС, сопроводив запись хэштегом «фото дня».

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Встреча состоялась 12 июня на торжественном мероприятии в честь Дня России, пишет РБК со ссылкой на Наталью Поклонскую. «Это та встреча, о которой Учитель уже рассказывал. Тогда была сделан снимок одним из присутствующих гостей, никакого отношения к журналистам не имеющего. Кто этот папарацци - как он сам себя в тот момент назвал - говорить я не хочу, так как с моей стороны это будет не совсем корректно», - рассказала Поклонская.

Сам Учитель рассказал о «исторической встрече» 24 августа: «У меня была историческая пятиминутная встреча с Натальей Поклонской, и, когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм «Викинг» и больше ничего. Так что я предлагаю пригласить ее на фестиваль «Будем жить!», чтобы она ознакомилась с тем, что делается в российском кинематографе». По его словам, фотографию 12 июня сделал министр культуры России Владимир Мединский.

«Война» между Учителем и Поклонской началась из-за фильма режиссера «Матильда», депутат ведет кампанию против показа фильма в кинотеатрах. К Поклонской также присоединились православные активисты. В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции.

В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь». Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина. Поклонская назвала поджог провокацией и потребовала, чтобы правоохранительные органы «тщательнейшим образом расследовали» случившееся.

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