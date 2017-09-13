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Мединский обвинил Поклонскую в цензуре из-за кампании против фильма «Матильда»

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Министр культуры России обратился к руководству киносетей с призывом не поддаваться на угрозы и показывать фильм.

Министр культуры России Владимир Мединский обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в цензуре из-за кампании против фильма «Матильда». Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

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Он назвал беззаконием и давлением на государство угрозы, поступавшие в адрес создателей фильма и кинотеатров, в которых его могли показывать. Эти угрозы уже привели к тому, что от проката фильма отказалась одна из крупнейших сетей кинотеатров в России - сеть «Синема Парк» и «Формула кино».

Министр попросил руководство правоохранительных органов «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

«Любые намерения инициативщиков на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», - заявил Мединский.

По его словам, единственным и исчерпывающим документом, который разрешает прокат фильма в России, является прокатное удостоверение федерального образца, которое выдает министерство культуры. У «Матильды» оно уже есть. В связи с этим министр обратился к руководству киносетей с призывом не поддаваться на угрозы. «Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели - это клиенты других специализированных учреждений», - сказал он.

В заявлении в том числе упоминается и Поклонская, которая известна как ярая противница фильма. Она настаивала, что авторы картины оскорбляют чувства верующих, описывая внебрачную связь российского императора Николая II, причисленного к лику святых.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными», - резюмировал он.

Одновременно с заявлением министра появилась информация, что Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь». Об этом сообщает ПБК со ссылкой на директора по связям с общественностью киносети Александру Артамонову.

«Они присылали письма несколько раз в кинотеатры в разные города», - пояснила она, отметив, что «последние письма» приходили в Ставрополь 6 сентября. 4 сентября, по ее данным, такие послания получили представители кинотеатров сети в Екатеринбурге, а 28 августа - в Челябинске.​

«В тексте письма говорилось о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей», - рассказала Артамонова, уточнив, что активисты в своих посланиях также утверждали, что «для защиты своих интересов они будут использовать любые методы». «По каждой такой угрозе мы писали заявление в правоохранительное органы», - отметила она.

После этого депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина и Ирина Роднина направили директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву запросы с просьбой проверить «вакханалию хулиганов и экстремистов», выступающих радикально против фильма Алексея Учителя «Матильда».

В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите. Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие «террористической организации». Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

После этого противники фильма «Матильда» сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина. Поклонская назвала поджог провокацией и потребовала, чтобы правоохранительные органы «тщательнейшим образом расследовали» случившееся. В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, в прокат «Матильда» выйдет 25 октября.

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