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Мединский о скандале с фильмом "Матильда": Моя чаша терпения переполнена

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

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Ранее "Синема Парк" и "Формула кино" отказались от проката фильма из-за угрозам в адрес кинотеатров.

Ситуация с решением Объединенной сети "Синема Парк" и "Формула кино" не демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" возмутила министра культуры РФ Владимира Мединского.

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"Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена", - цитирует "Интерфакс" Мединского. На уточняющий вопрос министр заявил, что его терпение заканчивается "в связи с данной ситуацией".

Министр не конкретизировал, чем именно возмущен, он сообщил, что вечером собирается подготовить заявление в связи с данной ситуацией.

Днем ранее, 12 сентября, стало известно, что объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" отказались от проката фильма "Матильда" из-за угрозам в адрес кинотеатров.

"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах - это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете", - заявил глава сети Роман Линин.

Кампанию против фильма ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская. В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя, он попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие "террористической организации". Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. После этого противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера Константина Добрынина. Поклонская назвала поджог провокацией и потребовала, чтобы правоохранительные органы "тщательнейшим образом расследовали" случившееся.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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