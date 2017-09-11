Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала поджог автомобиля из-за фильма "Матильда" провокацией. Она потребовала, чтобы правоохранительные органы "тщательнейшим образом расследовали" случившееся. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Оценить всю совокупность ситуации с учетом простого правила: кому это выгодно? Кто является главным бенефициаром от такой провокации? Кому выгодно отвлечь внимание от правовой ситуации и перевести ее в плоскость оценок экстремистских и хулиганских выходок? Кто на самом деле все это планировал и осуществлял? Не слишком ли прямолинейными и навязчивыми становятся попытки выставить себя на всеобщее обозрение жертвой неких мифических православных радикалов?" - написала Поклонская.

Утром 11 сентября противники фильма "Матильда" сожгли автомобиль адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя Константина Добрынина "коктейлями Молотова".

"Пока Поклонская пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать "коктейли Молотова" и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и пришли к нашему офису", - написал Добрынин. Около сгоревшего автомобиля оставили записку "За Матильду гореть".

В ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала также забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия режиссера фильма Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

Кроме того, Учитель обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие "террористической организации". Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".