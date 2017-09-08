Теплицы «Царского Села» откроют на один день в честь праздника «Яблочный полдень»

«Верхние теплицы» в музее-заповеднике «Царское Село» откроют на один день в честь праздника «Яблочный полдень». С 12:00 до 18:00 16 сентября гости праздника смогут совершить прогулку по яблоневому саду. Сотрудники музея расскажут об исторических оранжерейных садах и о современных методах ухода за фруктовыми деревьями.

Актеры театра-студии Karlsson Haus покажут театрализованное представление «Пой, Юсси, пой!» по мотивам произведений детского писателя Свена Нурдквиста. Также в программе – мастер-классы по карвингу (искусству художественной резки по овощам и фруктам); мастер-класс по витражной росписи и росписи глазурью пряников; пленэр и мастер-класс «Мини-сад в корзине».

Флористы лавки цветов «Зеленогорск» помогут гостям праздника сплести цветочный венок, а мастер-стеклодув из мастерской «Magic Glass» научит работе со стеклом. Сотрудники научно-производственного центра «Агротехнологии» проведут мастер-класс по прививке фруктовых деревьев.

Семейный праздник завершится концертом ВИА «Пролетарское танго» - молодого петербургского коллектива, исполняющего легкие и жизнерадостные кавер-версии советских шлягеров.

Входной билет – 200 рублей, дети от 4 до 16 лет – 100 рублей (в стоимость детского билета входит участие в трех мастер-классах на выбор), льготный (при предъявлении документа) – 50 рублей, дети до четырех лет – бесплатно.