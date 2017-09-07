Клоуны Петербурга пикетируют ЗакС с требование запретить показ фильма "Оно"

Клоуны Петербурга вечером 7 сентября устроили одиночные пикеты около Законодательного собрания с требование запретить показ фильма "Оно".

На пикеты вышли клоуны театра "Комик-трест". Артисты считают, что кино порочит честь их профессии. В фильме, снятом по роману Стивена Кинга, рассказывается про семерых детей из небольшого городка в штате Мэн. Им предстоит сразиться с чудовищем, которое способно принимать разные облики, но чаще всего оно появляется в образе клоуна по имени Пеннивайз.

"Мы, клоуны с тридцатилетним стажем заявляем – такие, с позволения сказать "художественные", фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны. Он порочит труд таких выдающихся деятелей отечественной культуры как Карандаш (Михаил Румянцев) и его собака Клякса, Олег Попов, Юрий Куклачев и коллектив его кошек, Юрий Никулин и многих других.

Мы не видели фильм, но считаем, что такая трактовка искажает веками складывавшийся в нашей стране положительный образ клоуна, как доброго, умного и честного персонажа. Очернение клоуна - это посягательство на наши культурные и все прочие скрепы, на самое святое, что у нас есть", - говорится в заявлении клоунов.

Ранее представители всемирной ассоциации клоунов WCA (World Clown Association) также выступили против фильма "Оно". Мировая премьера картины состоялась 29 августа, в России - сегодня, 7 сентября.

Фото: Instagram / @tanya.kondakova