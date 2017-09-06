Билеты на концерт Робби Уильямса в Петербурге можно будет сдать с 27 сентября. Об этом сообщили в группа компаний NCA, которая является организатором концертов певца в России.

Днем ранее, 5 сентября, стало известно, что все концерты Робби Уильямса - в Петербурге, Москве и Сочи - отменены из-за болезни исполнителя.

"Нами было получено извещение от менеджмента артиста о внезапном ухудшении здоровья, госпитализации Робби и невозможности давать концерты в ближайшее время", - рассказали сегодня в NCA.

Сейчас ведутся переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов на более поздние даты. "Однако ясность в этом вопросе может появиться только после точного понимания о состоянии здоровья артиста", - уточнили в компании.

Информация о возможном переносе концертов по мере ее появления будет опубликована на сайтах nca.ru, а также на сайте официального билетного агента muzbilet.ru.

"Билеты на концерт Робби Уильямса, намеченный к проведению в СК "Ледовый Дворец" 7 сентября, можно сдать, начиная с 27 сентября. Просим зрителей с пониманием отнестись к тому, что данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур", - резюмировали в NCA.

Мировое турне Уильямса в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show стартовало 2 июня 2017 года и включало 29 концертов в 18 странах: Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польше, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и России. Гастроли поп-исполнителя должны были завершится концертом в Москве в СК «Олимпийский» 10 сентября.