На Лиговском повесили картину о баттле Оксимирона и Гнойного

На Лиговском проспекте повесили картину о баттле Оксимирона и Гнойного. Работа находится недалеко от бара «1703», где проходит Versus.

Картину нарисовал уличный художник Hioshi, об этом он сам сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Аллюминий, акрил, дерево, 80х30 см», - написал он. Также фотографию рисунка выложил на своей странице в Twitter Оксимирон.

Рэп-баттлы стали очень популярным после того, как 6 августа в Петербурге прошел баттл рэперов Оксимирона (Мирон Федеоров) и Гнойного (Слава Карелин). Видео было опубликовано на YouTube 14 августа.

Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Ролик на YouTube стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа. В итоге он набрал свыше 10 млн просмотров. «Санкт-Петербург.ру» в связи с этим собрал пять ярких цитат Оксимирона.

Фото: vk.com/hioshi1