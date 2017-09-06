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В "Царское Село" вернулись две книги из библиотеки Екатерины II

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© Фото: "Царское Село"

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Музей-заповедник приобрел "Рассуждения о мудрости Шаррона" в Германии у частного лица.

В "Царское Село" вернулись две книги из библиотеки Екатерины II. Музей-заповедник приобрел "Рассуждения о мудрости Шаррона" в Германии у частного лица.

Два тома XVIII века раньше принадлежали мемориальной царскосельской библиотеки. Книги за авторством Жана-Пьера-Луи Люше были изданы в 1789 году и имеют штамп "BIBLIOTHEQUE DE TSARSKOE SELO".

Жан-Пьер-Луи, или маркиз де Люше (1739–1792) – известный французский аферист, сменивший множество различных амплуа: от кавалерийского офицера до журналиста и историка искусства, от иезуита до франкмасона. Некоторое время он жил у Вольтера в Фернейском замке, затем по рекомендации Вольтера поступил библиотекарем и директором французского театра на службу к ландграфу Гессен-Кассельскому Фридриху II.

Книга посвящена анализу философских воззрений Пьера Шаррона - французского богослова и моралиста (1541–1603). Судя по переплету и пометам императорского библиотекаря на форзацах, этот экземпляр, происходящий из императорской библиотеки Царского Села, принадлежал Екатерине II.

Карманный формат in-18° (размер книг 12 х 7,5 см), переплет бордового сафьяна с золототиснеными флеронами на корешке и трехлинейными рамками на крышках, золотые обрезы – именно так выглядела большая часть книг из нескольких коллекций "petit format", закупленных по распоряжению Екатерины II у Иоганна Вейтбрехта в 1788 и 1789 годах.

Две таких коллекции имелись и в царскосельской библиотеке императрицы в Агатовых комнатах, где в одном из шкафов, сохранившихся до наших дней, можно видеть полки, расстояние между которыми всего 15–17 см: они были предназначены для размещения этих "карманных" коллекций.

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