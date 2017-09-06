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На Каменном острове начали реставрировать особняк, где снимали фильм о Шерлоке Холмсе

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© Фото: КГИОП
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    Дом Гаусвальда является региональным памятником культуры.

    На Каменном острове начали реставрировать особняк, где снимали фильм о Шерлоке Холмсе. Дом Гаусвальда является региональным памятником культуры. Сейчас объект находится в собственности ООО «Импульс». Об этом сообщили в КГИОП.

    «После демонтажа обшивки возможно будет провести более детальное обследование здания, которое позволит составить грамотный и обоснованный проект реставрации. Это - шедевр, первый законченный образец модерна, несмотря на то, что произведение Владимира Чагина и Василия Шене в 1910-х годах претерпело некоторые изменения. Здание можно спасти, эксперты подтверждают возможность сохранения значительной части подлинных конструкций. Это очень важно», - рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров. 

    По его словам, главная цель – максимальное сохранение аутентичности дачи Гаусвальд, полностью разбирать здание не будут. Сейчас здесь устанавливают конструкции по усилению и поддержке сруба, демонтируют и складирую черепицу, а также устраивают временную кровлю.

    Внутри дома убирают линолеум и плитки советского времени, демонтируют аварийные участки конструкций перекрытия. На каждый деревянный элемент фасада прикрепляется маркер с номером, создается подробная схема маркировки.

    В данный момент разрабатывается новый проект реставрации и приспособления здания для современного использования, которому еще предстоит пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование КГИОП.

    «Снятые конструкции – черепицу, часть деревянных конструкций – мы вывозим на склад, а позднее вернём для обратного монтажа. Также мы заново обследуем грунты, чтобы понять, как усилить существующий фундамент из бутового камня, который в действительности находится в очень хорошем состоянии», - отметил руководитель проекта компании ООО «СОЮЗСТРОЙ» Владислав Сысоев.

    Вокруг здания устанавливается металлическая конструкция для устройства временной кровли, которая позволит держать сруб в статичном состоянии, чтобы при производстве работ не произошла его деформация. На фундаментные ленты устанавливаются временные металлоконструкции колонн и однопролетных схем, которые внешне будут напоминать ангар.

    «Мы имеем дело с модерном романтического направления раннего периода. Это очень интересное здание, две трети его выполнены в дереве, сочетание деревянных и каменных конструкций чрезвычайно оригинально. Из пород дерева в основном здесь использована сосна, утраченные элементы должны быть воссозданы из того же материала», - объяснил архитектор-реставратор высшей категории, член Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ Владимир Рахманов.

    Демонтаж внутренней обшивки позволил увидеть состояние сруба. По предварительным данным, его удастся сохранить примерно на 70%. Будут полностью меняться только сгнившие нижние венцы – это самое «больное место» деревянных зданий, особенно учитывая высокие грунтовые воды на данной территории. Также будут меняться небольшие участки сруба, поврежденные жуком-древоточцем.

    «Мне хорошо знаком этот памятник, поэтому сегодня я ехал на осмотр хода работ с большим интересом. Я удовлетворен тем, что увидел. Теперь, когда снята обшивка, я вижу, что основная часть сруба находится не просто в удовлетворительном, а в хорошем состоянии. Нижние венцы, безусловно, требуют замены, так же как и часть стропильной системы. Однако основной объем сруба, то есть 70-75%, может быть сохранен. Раньше, откровенно говоря, мы так не думали. Если все работы будут выполнены грамотно, то в результате мы получим подлинный, отреставрированный памятник деревянной архитектуры Петербурга», - подытожил ведущий научный сотрудник НИИТИАГ Михаил Мильчик.

    Особняк был построен в 1898 году жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. В 1910-1916 годах выполнены надстройки и пристройки к основному объему в приемах и формах модерна. В 1918 году в особняке разместили третью детскую колонию имени Луначарского. Потом долгие годы там был санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода.

    В начале 1980-х здесь снимали фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Кроме того, здание использовалось при съемках фильмов «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь». В советское время здание неоднократно перестраивалось в связи с изменением его функционального назначения. Самые серьезные изменения объект претерпел в результате капитального ремонта в 1984 году (утраты декора, отделки интерьеров).

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