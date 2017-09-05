В Петербурге открыли памятник поребрику и бордюру

В Петербурге 5 сентября открыли памятник поребрику и бордюру. Символ дружбы между двумя столицами находится на пересечении Варшавской и Бассейной улиц.

Установку фигуры приурочили к 100-летию Московского района. Памятник украсили два «смайлика», которые передают ощущение доброго и веселого настроения.

Экспозицию создал архитектор Вячеслав Бухаев, одним из авторов памятников Сергею Довлатову и Чижику-Пыжику. Главной его идеей было сделать памятник из гранита двух цветов.

Поребрик выполнили в сером цвете из-за недостатка солнечных дней в Петербурге, а бордюр сделали красный - по аналогии с названием главной площади Москвы.

На монументе выбито двустишие: «Поребрик – здесь, бордюр – в столице, давайте вместе веселиться». Стоимость памятника - около 150 тыс. рублей, его сделали за счет привлеченных внебюджетных средств.