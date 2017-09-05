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Путин прокомментировал уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова

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© Фото: kremlin.ru

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По его словам, преследование режиссера не связано с цензурой.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне впервые прокомментировал уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Медуза».

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По словам Путина, преследование художественного руководителя театра «Гоголь-центр» не связано с цензурой. В качестве примера президент привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры.

«У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?» - задал он риторический вопрос.

Путин добавил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. По его словам, если бы власти хотели ограничить творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», - заметил Путин, добавив, что вину Серебренникова может определить только суд.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, он находится под домашним арестом до 19 октября. Режиссера задержали в Петербурге вечером 21 августа, он рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться.

Свое задержание Серебренников считает показательным, за него вступились многие российские и зарубеежные деятели искусства, в том числе актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и актер Иэн Маккеллен.

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