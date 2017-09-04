Названы лучшие фильмы ужасов 2017 года

Американское издание Vulture назвало лучшие фильмы ужасов 2017 года. В него включили 14 картин, которые появились в мировом прокате с января 2017 года по сегодняшний день. Об этом сообщается на сайте KudaGo.

Лучшим хоррором признали киноленту «Прочь» режиссера Джордана Пила. При этом оценки кино на сайте «Кинопоиск» не самые высокие - всего 6.8 баллов.

Фильм рассказывает о чернокожем парне, который отправляется знакомиться с родителями своей девушки. Это обеспеченная белая семья, которая живет в уединенном загородном доме. Их приветливость оборачивается большими проблемами, а визит превращается в борьбу за жизнь.

Также в список вошли фильмы «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Берлинский синдром», «Февраль», «Песнь тьмы», «Дары смерти», «Новая эра Z», «Гончие любви», «Оно приходит ночью», «Смертоносная земля», «Озеро Бодом», «Предварительная месть», «Сырое», а также «Сплит».