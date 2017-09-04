  • 5 Сентябрь 2017
USD 05.09.2017 57.7817 -0.2740
USD ММВБ 13:17 57.89450  
EUR 05.09.2017 68.7256 -0.2736
EUR ММВБ 13:17 68.7620  
Нефть($) 05.09.2017 52.40 +0.11
Нефть(p) 05.09.2017 3027.76 -7.97

Эрмитаж вошел в пятерку мировых музеев с лучшей репутацией

Автор:


© Фото: Instagram / @alexsandrkonovodov

Темы дня

Исследование провели сотрудники университета Эрасмус в Нидерландах.

Государственный Эрмитаж вошел в пятерку мировых музеев с лучшей репутацией. Исследование «Почему люди любят художественные музеи?» провели сотрудники университета Эрасмус в Нидерландах.

Первое место в рейтинге занял Лувр (Париж) – 84,3, следом за ним идут музей Ван Гога (Амстердам) – 81,9 и Рейксмузеум (Амстердам) – 81,7. Петербургский Эрмитаж расположился на четвертой строчке с показателем 81,4, пятое место занял Британский музей (Лондон) - 80,8.

Специалисты изучили репутации 18 самых известных художественных музеев в 10 странах на четырех континентах, в опросе приняли участие 12 тыс. человек. Опрос проводился онлайн, основная часть опрошенных - постоянные посетители музеев.

Каждый из музеев должен был быть оценен по меньшей мере 150 респондентами из своей страны и 50 – из любой другой. Измерение репутации производилось с помощью модели RepTrak®, разработанной Институтом репутации (Reputation Institute).

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram