Государственный Эрмитаж вошел в пятерку мировых музеев с лучшей репутацией. Исследование «Почему люди любят художественные музеи?» провели сотрудники университета Эрасмус в Нидерландах.

Первое место в рейтинге занял Лувр (Париж) – 84,3, следом за ним идут музей Ван Гога (Амстердам) – 81,9 и Рейксмузеум (Амстердам) – 81,7. Петербургский Эрмитаж расположился на четвертой строчке с показателем 81,4, пятое место занял Британский музей (Лондон) - 80,8.

Специалисты изучили репутации 18 самых известных художественных музеев в 10 странах на четырех континентах, в опросе приняли участие 12 тыс. человек. Опрос проводился онлайн, основная часть опрошенных - постоянные посетители музеев.

Каждый из музеев должен был быть оценен по меньшей мере 150 респондентами из своей страны и 50 – из любой другой. Измерение репутации производилось с помощью модели RepTrak®, разработанной Институтом репутации (Reputation Institute).