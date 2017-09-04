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На Исаакиевской площади установили легендарный дом-конструктор Жана Пруве

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© Фото: vk.com/manegepetersburg
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    Это один из самых талантливых дизайнеров XX века, вход в дом бесплатный.

    На Исаакиевской площади установили легендарный дом-конструктор Жана Пруве. Это один из самых талантливых дизайнеров XX века. Об этом сообщили в комитете по культуре Смольного.

    Похожий знаменитый колониальный дом, с которым легко путешествовать по миру, на аукционе Christie’s ушел с молотка почти за пять млн долларов.

    Дом откроют во вторник, 5 сентября, это совместный проект Центрального выставочного зала «Манеж» и парижской галереи Galerie Charraudeau. Он получил название «Жан Пруве. Конструктор».

    Жан Пруве - настоящий инноватор в сфере архитектуры. Именно он первым предложил концепт сборной быстровозводимой архитектуры. Петербуржцам представят тот самый дом-конструктор «6х9». Внутри дома разместят экспозиция воссозданных чертежей автора.

    С 1930 года Пруве работает с Ле Корбюзье (Le Corbusier), Шарлотт Перрьян (Charlotte Perriand) и Пьером Жаннере (Pierre Jeanneret), основоположниками Союза художников-модернистов (L’Union des artistes modernes).

    Применяя навыки металлообработки, Пруве конструирует здания и предметы, охватывающие все области повседневного быта человека того времени: от школьных парт до бензозаправочных станций.

    Проект «Жан Пруве. Конструктор», представляющий памятник промышленного дизайна середины XX века, - первая выставка, посвященная Пруве в России. Дом будет открыт по будням с 15:00 до 20:00, а также по выходным с 13:00 до 20:00, вход бесплатный.

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