На Исаакиевской площади установили легендарный дом-конструктор Жана Пруве. Это один из самых талантливых дизайнеров XX века. Об этом сообщили в комитете по культуре Смольного.

Похожий знаменитый колониальный дом, с которым легко путешествовать по миру, на аукционе Christie’s ушел с молотка почти за пять млн долларов.

Дом откроют во вторник, 5 сентября, это совместный проект Центрального выставочного зала «Манеж» и парижской галереи Galerie Charraudeau. Он получил название «Жан Пруве. Конструктор».

Жан Пруве - настоящий инноватор в сфере архитектуры. Именно он первым предложил концепт сборной быстровозводимой архитектуры. Петербуржцам представят тот самый дом-конструктор «6х9». Внутри дома разместят экспозиция воссозданных чертежей автора.

С 1930 года Пруве работает с Ле Корбюзье (Le Corbusier), Шарлотт Перрьян (Charlotte Perriand) и Пьером Жаннере (Pierre Jeanneret), основоположниками Союза художников-модернистов (L’Union des artistes modernes).

Применяя навыки металлообработки, Пруве конструирует здания и предметы, охватывающие все области повседневного быта человека того времени: от школьных парт до бензозаправочных станций.

Проект «Жан Пруве. Конструктор», представляющий памятник промышленного дизайна середины XX века, - первая выставка, посвященная Пруве в России. Дом будет открыт по будням с 15:00 до 20:00, а также по выходным с 13:00 до 20:00, вход бесплатный.