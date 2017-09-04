Театр «Балтийский дом» распродаст билеты по единой цене. Стоимость билета на любое место в зале составит всего 500 рублей.

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В акции участвуют все спектакли взрослого репертуара, которые пройдут с 9 сентября по 1 октября включительно. Распродажа будет проходить только один день - 5 сентября с 12 до 20 часов.

Билеты необходимо покупать на сайте Bileter.ru, либо в кассах. Адреса театральных касс ДТЗК можно посмотреть по этой ссылке.

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону 380-80-50 и на портале Bileter.ru.