Кириллу Серебренникову разрешили ежедневные двухчасовые прогулки

Режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении 68 млн рублей из федерального бюджета, разрешили ежедневные двухчасовые прогулки - с 18:00 до 20:00. Об этом сообщили в Московском городском суде.

Читайте также:

СКР рассказал о мошеннической схеме Кирилла Серебренникова

Прогулки разрешены только в районе проживания Хамовники. Кроме того, Серебренникову без письменного разрешения следователя разрешено общение с защитником, сотрудниками следственных органов, сотрудниками ФСИН, а также близкими родственниками.

Сегодня, 4 августа, Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября, его задержали в Петербурге 21 августа. Режиссер рассказал, что его "забрали практически со съемочной площадки" фильма о Викторе Цое, не дав переодеться. Свое задержание Серебренников считает показательным.