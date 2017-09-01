Петербургских школьников приглашают на бесплатные показы шоу говорящих статуй. На мультимедийный спектакль «Мы» можно попасть с 1 по 3 сентября. Представление начинается каждый час с 11:00 до 23:00. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Каменные бюсты Петра I, Екатерины II, Пушкина, Гоголя, Ломоносова, Суворова и Крылова оживили при помощи современных технологий. У зрителей создается ощущение, будто бы скульптуры живые: они ведут размеренный диалог между собой, рассуждают о судьбе страны, иронизируют над вечными проблемами русского народа и рассказывают о казусных моментах своего времени.

Необычное представление также должно понравится фанатам сериала «Доктор Хаус»: Михаила Васильевича Ломоносова озвучил актер Валерий Кухарешин - именно его голосом в русском дубляже говорит Хью Лори.