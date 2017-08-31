Выход фильма "Довлатов" Алексея Германа перенесен на 2018 год. Изначально премьера картины была намечена на осень 2017 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера.

Основной блок съемок проекта "Довлатов" стартовал в Петербурге в феврале 2016. Фильм рассказывает о нескольких днях жизни Довлатова и его семьи.

"Нам было важно совместить историю писателя с историей талантливых людей, которые из-за разных особенностей мироустройства не могли заниматься своей деятельностью и были вынуждены уехать… Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверно, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", - рассказал Алексей Герман.

По его словам, эпоха 70-х была выбрана для того чтобы показать на экране классиков в молодости. "70-е - это время, когда Бродский не уехал, Довлатов еще не уехал в Прибалтику, отголоски "оттепели". Они молодые, энергичные, им всем в районе 30 лет. Мы их знаем уже бородатыми, немолодыми, усталыми людьми. Поэтому - начало 70-х", - также добавил режиссер.

История фильма является выдуманным сюжетом с вкраплениями прозы Довлатова и его высказываний.

"Мы решили пойти по этому пути, потому что Довлатов сам по себе не идеальный сценичный писатель. Он себя немножко выдумал, он не совсем такой, каким себя описывает. Совсем уходить в экранизацию его текстов было бы неправильно. И когда ты начинаешь разбираться, узнаешь, что Довлатов много работал, очень рано вставал. У него была напряженная внутренняя жизнь. Этот обаятельный, пьющий человек не совсем соответствует созданному в текстах образу", - объяснил режиссер.

Герман отметил, что короткий период времени действия фильма обусловлен стремлением съемочной группы "в относительно спрессованной форме через малое отразить большое". "Мы пошли путем рассказа о коротком промежутке его жизни, где происходит некий набор важных для него событий, которые связаны с семей, попыткой опубликоваться", - резюмировал Алексей Герман.