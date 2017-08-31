Поклонская назвала актера фильма "Матильда" сатанистом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала актера фильма "Матильда" Ларса Айдингера, который сыграл роль Николая II, сатанистом. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

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"Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть голова козы, если крови на всех не хватит?" - заявила Поклонская, добавив видео пользователя YouTube Anti Matilda под названием "Ларс Айдингер - Сатанист!".

Авторы ролика называют примеры того, что Ларс Айдингер приверженец теософии. Например, ему в вину ставится выброшенный на помойку кофейный стаканчик с написанным на нем именем Jesus, а также тот факт, что Айдингер снимался в образе Христа. "Это не оскорбляет ваши чувства, православные?" - задаются вопросом авторы ролика.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская является главным противником кино, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Кроме того, именно депутат организовала 1 августа молитвенное стояние против фильма во многих городах России, в том числе в Петербурге.

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.