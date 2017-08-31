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Поклонская назвала актера фильма "Матильда" сатанистом

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Ларс Айдингер в роли Николая II в фильме "Матильда"
© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Речь идет о Ларсе Айдингере, который сыграл роль Николая II.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала актера фильма "Матильда" Ларса Айдингера, который сыграл роль Николая II, сатанистом. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

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"Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть голова козы, если крови на всех не хватит?" - заявила Поклонская, добавив видео пользователя YouTube Anti Matilda под названием "Ларс Айдингер - Сатанист!".

Авторы ролика называют примеры того, что Ларс Айдингер приверженец теософии. Например, ему в вину ставится выброшенный на помойку кофейный стаканчик с написанным на нем именем Jesus, а также тот факт, что Айдингер снимался в образе Христа. "Это не оскорбляет ваши чувства, православные?" - задаются вопросом авторы ролика.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская является главным противником кино, именно она сообщает о 40 тыс. оскорбленных фильмом людей. Кроме того, именно депутат организовала 1 августа молитвенное стояние против фильма во многих городах России, в том числе в Петербурге. 

Премьера кино пройдет в Мариинском театре 23 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.

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