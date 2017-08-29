Вместо Малахова вести шоу на Первом канале будут Галкин и Меньшова

Вместо Андрея Малахова вести шоу «Сегодня вечером» на Первом канале будут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в съемочной группе программы.

«Да, программа будет в новом сезоне, и вести ее будут Меньшова и Галкин», - сказал он и подтвердил, что съемки шоу идут сегодня, 29 августа, а также продолжатся еще два дня. Программа с новыми ведущими выйдет в эфир 2 сентября.

Субботнее ток-шоу «Сегодня вечером» выходит в эфир с сентября 2012 года. Ее бессменным ведущим был Андрей Малахов.

В середине августа впервые в эфир Первого канала вышла программа «Пусть говорят» без Малахова. Она была посвящена его карьере на телевидении. Ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов.

После этого Малахов опубликовал открытое письмо к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и попрощался с коллегами. Теперь известный телеведущий ведет шоу на канале «Россия 1». Новую программу он описал как «тот же Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий». Малахов проработал на Первом канале 25 лет.