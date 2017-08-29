Преподаватель СПбГУ Андрей Аствацатуров вошел в рейтинг величайших русских писателей. Список из 112 имен опубликовал проект Russia Beyond the Headlines, пишет «Собака.ру».

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«Редко переводимый Андрей Аствацатуров - прежде всего преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, но он также известен благодаря автобиографической книге, которая описывает его жизнь и творческое развитие сквозь флешбеки из прошлого. Впервые слава настигла его, когда в 2009 году вышла книга «Люди в голом» - первая в трилогии, которая также включает «Скунскамеру» (2010) и «Осень в карманах» (2016)», - пишут авторы рейтинга о петербургском филологе.

Первое место среди писателей занял Александр Пушкин, за ним следует Лев Толстой, на третьем месте - Федор Достоевский. В десятку также входят Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Шолохов и Борис Пастернак.

Среди современных писателей и поэтов - Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров, Герман Садулаев, Сергей Шаргунов, Алиса Ганиева, Вера Полозкова, Владимир Сорокин и многие другие.