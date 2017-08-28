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Новая сцена Александринки станет постоянной резиденцией московского театра «Практика»

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Фрагмент из спектакля «Чапаев и Пустота»
© Фото: театр «Практика»

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Раз в четыре месяца в течение недели здесь будут показывать спектакли только этого театра.

Новая сцена Александринского театра станет постоянной резиденцией знаменитого московского театра «Практика». С сентября 2017 года раз в четыре месяца в течение недели на Новой сцене будут показывать спектакли только этого театра - одновременно в большом и в малом залах.

Запуск резиденции и первые показы приурочены к ежегодному международному фестивалю «Александринский» и пройдут с 10 по 16 сентября - зрителей будут ждать четыре спектакля из репертуара «Практики»: «Чапаев и Пустота», «Конармия», «Black & Simpson» и семейная история «Петр и Феврония Муромские.

Следующий блок показов запланирован на январь 2018 года, билеты поступят в продажу осенью этого года. «Театр «Практика» всегда отличался новаторским подходом. Он был открыт продюсером Эдуардом Бояковым. Три года художественным руководителем здесь был драматург Иван Вырыпаев. В прошлом году «Практика» отказалась от формы художественного руководства, и мы движемся дальше», - рассказал Юрий Милютин, директор театра «Практика».

«Резиденция театра «Практика» на Новой сцене - это коллаборация двух пространств, двух театров. Союз театров - непривычная история для театра в России, это новая структура. И наша цель - не просто дать петербуржцам возможность регулярно смотреть спектакли московского театра, но и, как следующий шаг, - создавать с Александринским театром большие совместные проекты», - также добавил он.

Большая сцена | 190 мест:

«Чапаев и Пустота», 18+ - 10, 11, 12 и 13 сентября в 19:30;

«Конармия», 18+ - 14, 15 и 16 сентября в 19:30.

Малая сцена | 80 мест:

«Петр и Феврония Муромские», 10+ - 10, 11, 12 и 13 сентября в 19:30;

«Black & Simpson», 18+ - 14, 15 и 16 сентября в 19:30.

Расписание и билеты - на официальном сайте Александринского театра.

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