  • 28 Август 2017
USD 29.08.2017 58.5469 +-0.6007
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 29.08.2017 69.8465 +0.1470
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 28.08.2017 51.95 0.78
Нефть(p) 28.08.2017 3041.51 +14.93

Петербург вошел в пятерку самых читающий городов России

Автор:


© Фото: Instagram / @zelle

Темы дня

В опросе приняли участие 4800 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Петербург вошел в пятерку самых читающий городов России. В опросе, который провело агентство Zoom Market, приняли участие 4800 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Читайте также:

Россия вошла в тройку самых читающих стран мира

Первое место рейтинга заняла Москва, следом за ней идут Новосибирск и Нижний Новгород, пятую строчку занял Волгоград. В топ-10 также вошли Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск.

Согласно данным опроса, более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. Самыми популярными жанрами среди россиян являются: детективы, фантастика, классическая и историческая литература.

Более 68%, среди читающих, россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете и только 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги.

На вопрос о посещении библиотек только 6% респондентов указали, что с постоянной регулярностью берут книги в библиотеках, 34% указали, что последний раз пользовались услугами библиотек в школе или в институте.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram