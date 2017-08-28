Петербург вошел в пятерку самых читающий городов России. В опросе, который провело агентство Zoom Market, приняли участие 4800 человек в возрасте от 19 до 61 года.

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Первое место рейтинга заняла Москва, следом за ней идут Новосибирск и Нижний Новгород, пятую строчку занял Волгоград. В топ-10 также вошли Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск.

Согласно данным опроса, более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели. Самыми популярными жанрами среди россиян являются: детективы, фантастика, классическая и историческая литература.

Более 68%, среди читающих, россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете и только 18% респондентов указали, что покупают книги в бумажном и электронном формате за деньги.

На вопрос о посещении библиотек только 6% респондентов указали, что с постоянной регулярностью берут книги в библиотеках, 34% указали, что последний раз пользовались услугами библиотек в школе или в институте.