За лето в прокате окупился лишь один российский фильм. Им стала картина «Бабушка легкого поведения» режиссера и продюсера Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные kinodata.pro.

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Министр культуры Владимир Мединский назвал минувший сезон «провальным» из-за слабого продвижения картин перед выходом в прокат.

«Бабушка легкого поведения», вышедшая на экраны 17 августа, собрала в кинотеатрах России и СНГ в первый же уикенд 130 млн рублей при бюджете в 90 млн рублей. Для того, чтобы фильм считался окупившимся, ему надо собрать в кинотеатрах в два раза больше, чем было потрачено на его производство.

За последние выходные лета, данных по которым пока нет, фильм Вайсберга, как ожидается, сможет достичь этого показателя. к 27 августа собрала в прокате более 248 млн рублей.

Кроме «Бабушки легкого поведения» с начала 2017 года в прокате окупились три российских фильма - «Притяжение», «Гуляй, Вася» и «Невеста». Все они получили господдержку от Фонда кино.