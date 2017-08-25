Здания Рыбного рынка на Московском проспекте стали региональным памятником. Ансамбль зданий Рыбного рынка был сформировался в первой половине XIX века. Об этом сообщили в КГИОП.

Это произошло при разделе землевладения наследников Саввы Яковлева, российского предпринимателя, заводчика и мецената, одного из богатейших людей своего времени.

Усадьба Саввы Яковлевича с садом, театром, павильонами и службами была выстроена на этой территории в середине XVIII века по проекту Бартоломео Растрелли в стиле барокко.

В XIX веке усадебный дом Саввы Яковлева сменил нескольких хозяев. В 1830-е он принадлежал одному из наследников Яковлева и сохранял роскошную отделку интерьеров, станковую живопись.

В 1840-е годы особняк Яковлева стал приютом для сирот под патронажем великой княжны Ольги Николаевны. В 1867-1872 годах в доме находились залы для народных благотворительных «увеселений», то есть отдыха, работал часовых дел мастер.

В 1901 дом был разобран для строительства на его месте нового рынка. Здания рынка сохранились до настоящего времени практически без изменений, однако авторское решение нескольких корпусов изменено перестройками советского периода.

Район Сенной площади с XVIII века имел торговые функции. В 1890-х годах его дополняли лавки и кабаки «Вяземской лавры» и Рыбный рынок на улице Горсткина (улице Ефимова).