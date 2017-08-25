Мумия древней египтянки из Эрмитажа оказалась мужчиной. Ее обследование прошло в Клинической больнице номер 122 им. Л.Г. Соколова. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на главного врача медучреждения Якова Накатиса.

Фото: hermitagemuseum.org

МРТ сделать не удалось, так как аппарат не может обследовать абсолютно сухой предмет. В итоге необычного пациента отправили на компьютерную томографию. Врачи обнаружили, что в пеленах покоится тело не женщины, как предполагалось ранее, а мужчины.

«По обнаруженному первичному половому признаку мы поняли, что перед нами — мужчина. Поскольку мы увидели в нижней челюсти зачатки «зубов мудрости», можем назвать его приблизительный возраст - 20-30 лет. Вообще, зубы сохранены лучше, чем у наших современников, они абсолютно здоровые. Рост мумии - около 160 см, если предположить, что в процессе усыхания она стала меньше на пять см, то можно сделать вывод, что египтяне были такого же роста, как и мы», - рассказал Яков Накатис.

В результате обследования у врачей появилось много вопросов. Например, судя по строению костей, этот человек занимался тяжелым физическим трудом, но кем он был? Возможно воином. Какой состав использовался для бальзамирования, который сумел сохранить глазные яблоки?

«Все, что мы обнаружили в ходе обследования будет обсуждаться на консилиуме, в состав которого должны войти разные специалисты - оториноларингологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, судмедэксперты. Думаю, что участвовать в этой работе захотят ученые и из других медицинских учреждений города. А итоги подведут специалисты Эрмитажа и обнародуют на пресс-конференции», - резюмировал он.

Обследование мумии из собрания отдела Востока прошло 21 августа, говорится на официальном сайте Эрмитажа. Томография позволила без повреждения завернутого в многочисленные пелены древнего тела увидеть его внутренности и особенности телосложения.

Фото: hermitagemuseum.org